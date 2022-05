Una donna di 40 anni ha gettato la figlia di soli tre anni dalla finestra a Macerata. Temeva che il marito la volesse portare via, in India.

Una donna di 40 anni ha accoltellato la figlia di soli tre anni, per poi gettarla dalla finestra. La bimba è ancora miracolosamente viva. La donna temeva che il marito le portasse via la bambina.

Bimba gettata dalla finestra a Macerata, la madre temeva che il marito la portasse via

Il marito stava per ripartire per l’India e lei temeva che volesse portare con sé la figlia di tre anni. Questo sarebbe l’assurdo motivo per cui ha compiuto il terribile gesto. La donna di 40 anni ha accoltellato la bimba e poi l’ha gettata dal terzo piano dell’appartamento di via Dante Alighieri a Macerata, dove vivevano, per poi minacciare di gettarsi anche lei. La donna, di origine indiana, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio ed è stata ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale della città, piantonata dalla polizia.

La bambina è miracolosamente viva, in prognosi riservata al Salesi di Ancona. La Squadra Mobile di Macerata ha ricostruito quanto accaduto domenica 1 maggio intorno alle 16, quando alcuni passanti hanno trovato il orpo della bimba sull’asfalto, mentre la madre minacciava di uccidersi. La donna avrebbe aspettato che il marito andasse in bagno, per prendere la figlia e chiudersi con lei in camera. Con un coltello trovato in cucina l’avrebbe ferita in modo lieve al collo, prima di lanciarla dalla finestra.

Con la stessa arma si è ferita i polsi e ha minacciato di uccidersi.

La donna non aveva mai avuto problemi psichiatrici

L’intervento della vicina di casa è stato tempestivo, anche grazie all’opera di persuasione dell’altra donna che vive con la 40enne, insieme con il figlio e il marito. A quel punto la donna ha confessato all’amica di aver gettato la figlia dalla finestra. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e hanno trasportato la bambina agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona dove è stata visitata e poi trasportata al Salesi per un delicato intervento.

Miracolosamente non è in pericolo di vita. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite ai posti e poi è stata trasferita in psichiatria. Non aveva mai avuto problemi psichiatrici. Lei lavorava come badante, mentre il marito era disoccupato e aveva deciso di tornare in India per problemi di salute.