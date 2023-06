Bimba morta in auto: il padre è accusato di omicidio colposo

È convinto di aver già lasciato la figlia all'asilo, ma la dimentica in auto: padre accusato di omicidio colposo.

Il padre della bimba trovata morta in auto, a causa di un collasso, alla Cecchignola, nella città di Roma, ora è accusato di omicidio colposo.

Bimba morta perché lasciata in auto

È accusato di omicidio colposo il padre della bimba trovata morta in auto alla Cecchignola, quartiere di Roma, lo scorso mercoledì, 7 giugno. Il motivo è legato al seggiolino su cui era seduta la piccola, non dotato del dispositivo anti-abbandono – obbligatorio dal 2019.

L’uomo aveva dimenticato di lasciare la figlia all’asilo e si era recato direttamente in ufficio per andare al lavoro. A trovare il corpo senza vita della bimba è stata la madre, quando verso le 14:00 è andata a prenderla.

Sul corpo della bimba è stata disposta l’autopsia, anche se l’ipotesi principale è che sia morta per un collasso causato dal caldo.

Le indagini e la ricostruzione della tragedia

Interrogato in seguito alla tragedia, il padre della bimba ha ricostruito l’accaduto, spiegando di essere convinto di aver portato la bambina all’asilo.

«Non so cosa sia successo, ero convinto di aver lasciato Stella all’asilo, tanto che in mattinata ci eravamo sentiti con mia moglie per decidere chi la andava a prendere», ha dichiarato il 45enne al pubblico ministero.

L’uomo ha raccontato che normalmente metteva la borsa sul sedile posteriore accanto alla figlia, ma quel giorno l’aveva poggiata sul sedile davanti. Per questo era convinto di averla già accompagnata. Un elemento che potrebbe aver contribuito a quella che viene chiamata “Sindrome del bambino abbandonato“: i genitori, in presa a stress e stanchezza, dimenticano i figli in auto, convinti di averli fatti scendere.