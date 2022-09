Bimba morta schiacciata dall’altalena, la madre: “Hanno riaperto l’oratorio per farla morire”

La piccola Alessia Prendi, la bimba morta ad Avezzano schiacciata da un'altalena fatiscente dell'oratorio, è scomparsa a soli 11 anni

Alessia Prendi aveva solo 11 anni e ha visto la sua vita spezzarsi a causa di un’altalena fatiscente del suo oratorio ad Avezzano. L’incidente è avvenuto mercoledì 31 agosto nel pomeriggio: ad aprire le porte dell’oratorio c’era solo una custode.

Avezzano, bimba morta a 11 anni schiacciata dall’altalena: le accuse della madre

Il parroco della chiesa di riferimento di quell’oratorio, Antonio Allegritti, si trovava in Albania al momento dell’incidente, ma è tornato in Abruzzo non appena ha saputo quanto era successo. Da tempo, i cittadini di Avezzano chiedevano che venissero fatti dei lavori di restauro al vecchio oratorio: parole inascoltate. La tragedia ha colpito tutta la comunità. Mamma Eda accusa: “Hanno riaperto quell’oratorio solo per far morire mia figlia.”

Le cattive condizioni dell’oratorio: la denuncia della città

Da tempo si sapeva, accusano i cittadini di Avezzano, che quella struttura non fosse adatta ad ospitare tanti minori. L’altalena che ha ucciso Alessia era precaria da molto e avrebbe dovuto già essere sostituita. Il padre di una bambina del paese racconta: “Questo centro aveva riaperto a giugno dopo una lunga sospensione a causa dell’emergenza Covid e poi aveva richiuso. Era tornato in attività da una settimana appena dopo una sommaria ripulita ma nessuno ha pensato di togliere quell’altalena: era chiaro che prima o poi sarebbe successo qualcosa di grave.”