Bimba nata morta a Lucca, forse distacco della placenta: aperta un’inchiesta

SI indaga per capire come sia possibile che una bimba a Lucca sia nata morta. L'Asl scagiona i medici.

L’8 febbraio 2022, all’ospedale San Luca di Lucca, una bambina è nata morta. Fino alla sera prima del parto andava tutto bene e sia la donna che la bambina erano in ottime condizioni. Poi la tragedia il giorno dopo.

Bimba nata morta all’ospedale San Luca di Lucca

Sarà sicuramente necessario indagare a fondo per comprendere la causa di ciò che è accaduto. Il giorno in cui sarebbe dovuta nascere la bambina, la situazione in un attimo è diventata critica ed i medici hanno optato per un parto cesareo d’urgenza. Ciò nonostante, la neonata è stata partorita senza vita. La prima cosa a cui i medici hanno pensato è stato un distacco della placenta.

I medici non hanno colpe

L’Azienda sanitaria locale Toscana nord ovest ha deciso di indagare su quanto accaduto. L’Asl ha detto di collaborare totalmente con la magistratura ed ha subito scagionato i medici che hanno effettuato il cesareo, in quanto, da parte loro non c’è stata negligenza, ma hanno fatto il possibile per salvare la vita della piccola.

Il risultato dell’indagine interna dell’Asl Toscana nord ovest

Come riporta Fanpage, riguardo la prima analisi dell’indagine interna dell’Asl, è stato dichiarato: “La donna è stata assistita nel rispetto delle procedure di lavoro e delle linee guida, con gestione tempestiva del problema che ha condotto al cesareo di urgenza. Sono passati, tra l’altro, meno di 15 minuti dall’allarme all’estrazione della neonata priva di vita. Risulta che sia stata altrettanto tempestiva la gestione, purtroppo senza esito positivo, dei lunghi tentativi di rianimare la neonata”.