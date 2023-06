Mentre sono in corso le verifiche sulle immagini riprese da circa 1.500 telecamere di videosorveglianza presenti in tutta Firenze, spuntano nuovi dettagli sulle indagini relative alla scomparsa della piccola Kata, la bimba peruviana di 5 anni svanita nel nulla lo scorso 10 giugno.

Bimba scomparsa a Firenze, aggiornamenti e nuovi dettagli sul 10 giugno

Kathrina Alvarez, la mamma della piccola Kata scomparsa mentre giocava nel cortile dell’ex hotel Astor con un gruppo di coetanei, ha telefonato ai carabinieri per chiedere aiuto e denunciare la sparizione della figlia per la prima volta alle 18:41 di sabato 10 giugno, giorno in cui la bimba è svanita nel nulla. L’operatore della centrale operativa che ha preso la chiamata ha chiesto alla donna di portare subito in caserma una foto della bambina. Indicazione alla quale la signora Alvarez ha subito dato seguito. A riferirlo sono state fonti investigative impegnate nelle ricerche di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, vittima di un possibile sequestro di persona.

Le stesse fonti investigative hanno precisato che, dopo aver raggiunto la caserma, la mamma di Kata è stata accolta mentre i militari hanno allertato la Prefettura di Firenze al fine di disporre l’attivazione del piano di ricerca per le persone scomparse. La richiesta è stata presentata ancor prima di raccogliere la denuncia della donna.

La timeline del giorno della sparizione

Con il procedere delle indagini, intanto, è emerso che la finestra temporale durante la quale ha avuto luogo il rapimento corrisponde in totale a circa un’ora e quarantacinque minuti. Questo lasso di tempo è calcolato dall’ultimo avvistamento di Kata alla segnalazione della scomparsa della bimba peruviana.

È stato riferito, inoltre, che alle 15:01 di sabato 10 giugno una telecamera esterna ha ripreso la piccola mentre si trovava dinanzi a uno degli ingressi dell’ex hotel Astor. Tra le 15:12 e le 15:13, poi, è stata nuovamente ripresa mentre saliva le scale e poi le riscendeva per tornare in cortile.

Gli orari delle immagini combaciano con il rientro in via Boccherini della mamma della bambina che, dopo il turno di lavoro, stava rincasando dal centro di Firenze. La donna è tornata all’ex albergo alle 15:45.

Stando a quanto spiegato ai magistrati, la signora Alvarez non ha visto né cercato subito la figlia, pensando che stesse giocando con il fratello maggiore, 8 anni. è andata, quindi, in camera, e avrebbe iniziato a cercare la piccola solo un’ora dopo, intorno alle 17. Non trovandola, ha chiesto aiuto per poi rivolgersi ai carabinieri alle 18:41. Alle ore 20:00 del 10 giugno, sono stati stampati i primi volantini per le ricerche con le immagini di Kata. Da allora, si continua a cercare la bimba.