Bimba scomparsa, al vaglio telefonata ricevuta da amica madre

Firenze, 12 giu. (askanews) – Continuano a 360 gradi le indagini per ritrovare ‘Kata, la bambina di cinque anni scomparsa, a Firenze, dal pomeriggio di sabato 10 giugno. La piccola vive nell’ex hotel Astor, occupato abusivamente da decine di famiglie. Domenica Isabel, una donna che si definisce molto vicina alla mamma della piccola, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da una voce maschile, di timbro latino, che diceva di avere Kata con sé.

“Mi ha chiamato convinto che fossi io la madre – ha spiegato Isabel- ma quando ha capito che non ero io ha riattaccato e il numero dà sempre spento”. I carabinieri stanno lavorando su questa telefonata, come su qualsiasi altra pista. “L’avevo lasciata a una amica di cui mi fido”, ha affermato la madre di Kata, Katherine, in un’intervista al Corriere Fiorentino.

“Penso -ha aggiunto la madre di Kata- che qualcuno che conosceva l’abbia presa. Ho detto ai carabinieri chi possono essere queste persone. Nei giorni scorsi altre persone che abitano nel palazzo si sono comportante in modo aggressivo nei nostri confronti. Io e mia figlia ci siamo chiuse in una stanza e loro hanno cercato di entrare”. Nell’ex Astor risse tra gruppi che si contendono gli alloggi sono all’ordine del giorno.