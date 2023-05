Bimba si allontana da una festa di compleanno, donna tenta di rapirla: salvata da un'amica

Tentato rapimento a una festa per bambini in provincia di Monza- Piccola di 8 anni salvata da un'amichetta: "Mi sono opposta con la forza"

Una festa di compleanno per bambini rischiava di trasformarsi in un incubo a Correzzana, in provincia di Monza. Qui una bambina stava per essere rapita, come raccontato da lei stessa e da altre due amichette: una di queste si sarebbe opposta con la forza, sventando il rapimento.

Il fatto è stato ricostruito dalle stesse protagoniste della vicenda: una bambina di otto anni, insieme a due amiche di 10 e 12 anni, si sarebbe temporaneamente allontanata dalla festa di compleanno di un coetaneo per andare a giocare in giardino.

Qui, come raccontato dalla ottenne, mentre stavano camminando si sarebbe avvicinata a loro una donna sconosciuta, che avrebbe cercato di trascinare a sé la più piccola del gruppo. La dodicenne però, la più grande delle tre, si sarebbe opposta con la forza.

Con la donna è iniziata una breve colluttazione, con la 12enne che a sua volta ha tirato a sé l’amichetta. La presunta rapitrice avrebbe dunque deciso di rinunciare, allontanandosi a tutta velocità. Subito dopo le tre ragazzine si sono dirette dai propri genitori per raccontare il tutto.

Le autorità sono state immediatamente allertate, denunciando il fatto. Le bambine hanno offerto la propria testimonianza, e nonostante non si sia ancora riuscito a risalire all’identità della presunta rapitrice, secondo tutti e tre i racconti si tratterebbe di una donna “con un velo in testa“. Le indagini sono aperte.