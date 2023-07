Bimbi annegati a Manfredonia: lutto cittadino nel giorno dei funerali

Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali dei due fratellini annegati a Manfredonia, in un vascone per la raccolta di acque piovane.

Proclamato il lutto cittadino a Manfredonia, comune in provincia di Foggia, per i funerali dei due fratellini annegati in un vascone dedicato alla raccolta di acque piovane, Daniel e Stefan. I funerali si terranno nella giornata di oggi, giovedì 13 luglio, alle ore 16, nella Cattedrale, e saranno celebrati dal Vescovo Padre Franco Moscone. A stabilire il lutto cittadino è stato il sindaco Gianni Rotice che ha firmato un’ordinanza. “La proclamazione del lutto cittadino è il modo con cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità” ha dichiarato il sindaco.

Bimbi annegati a Manfredonia: la dinamica dell’incidente

I bambini di sei e sette anni si sarebbero allontanati da casa nel pomeriggio di martedì 11 luglio. Sono poi stati trovati morti annegati in uno dei bacini di irrigazione che si trovano nelle campagne di Fonterosa, una contrada di Manfredonia. La Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, per capire la dinamica esatta dell’incidente. Per il momento nessuna ipotesi è esclusa. I due potrebbero aver deciso di fare il bagno nel bacino per la raccolta di acqua senza più riuscire a risalire, oppure uno dei due potrebbe essere scivolato e l’altro potrebbe aver cercato di aiutarlo. Lo zio ha sottolineato che i bambini non erano abituati a fare il bagno della vasca. “Sapevano che andare in quel posto era pericoloso e che non ci potevano andare” ha sottolineato. Secondo il familiare potrebbero essere caduti “mentre stavano inseguendo una rana“.