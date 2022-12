Bimbi trovati morti in un appartamento: arrestata 44enne

Orrore assoluto e bimbi trovati morti in un appartamento: arrestata una 44enne.

Le piccole vittime hanno due e cinque anni ed erano in un’abitazione a Dagenham, nel Regno Unito. I corpi sono stati rinvenuti a Cornwallis Road nella giornata di venerdì. I corpicini erano esanimi in una casa vuota e cause e dinamiche della morte sono ancora un mistero.

Bimbi trovati morti in un appartamento

Da quanto si apprende i familiari dei due bimbi sono stati informati e supportati dalle forze dell’ordine e da un team di psicologi.

Ma cosa è successo? Per quel crimine abietto la polizia ha fermato Kara Alexander, una donna di 44 anni senza precedenti penali, con l’accusa di omicidio. Gli investigatori sono in cerca di un movente ed avrebbero raccolto le testimonianze di alcuni residenti della zona. Uno di essi ha spiegato al The Independent: “Quel giorno, intorno alle 14, ho sentito qualcuno urlare. Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine. La voce che ho sentito sembrava quella di un uomo, ma non ho avuto il tempo di guardare fuori dalla finestra per capire cosa stesse accadendo”.

La polizia cerca anche un complice

“Sono genitore anche io e questa vicenda per me è stata un vero e proprio trauma“. Per il caso saranno determinanti gli esami autoptici sui cadaveri dei due bambini e la polizia sta anche indagando sull’eventuale coinvolgimento di un complice. Come mai? Perché poche ore dopo il ritrovamento dei due corpi senza vita gli agenti hanno arrestato e rilasciato un uomo che era stato visto aggirarsi nei pressi di Cornwallis Road.

Pare che la fermata non avesse rapporti di parentela con le vittime.