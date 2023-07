Un bambino di soli 3 anni è stato investito da un’auto nei pressi dell’ospedale Casilino a Roma: è grave e sta lottando tra la vita e la morte.

Bimbo di 3 anni investito a Roma: alla guida dell’auto una donna

Sono critiche le condizioni di salute del bambino di soli 3 anni che è stato investito a Roma nella mattinata di oggi, mercoledì 12 luglio, nei pressi dell’ospedale Casilino.

Alla guida della vettura c’era una donna, che si è subito fermata per prestare soccorso e chiamare il 118. Ancora non sono noti i dettagli del sinistro, e ulteriori accertamenti verranno svolti dalle forze dell’ordine e dalle autorità competenti nelle prossime ore.

Bimbo di 3 anni investito a Roma: le condizioni di salute

Il piccolo, nonostante si trovasse a pochi passi dall’ospedale Casilino, è stato trasferito in quello specializzato pediatrico “Bambino Gesù“, per via delle sue condizioni. Infatti, la situazione è molto grave: la vittima si trova in prognosi riservata e sta lottando tra la vita e la morte.

Ulteriori accertamenti arriveranno nelle prossime ore, che saranno fatidiche per la sua ripresa. Al momento dall’ospedale non trapelano notizie e i medici non si sbilanciano sull’esito del loro intervento.