Bimbo cade dal balcone del primo piano: si è rotto il calcagno

Tanta paura nel quartiere Testaccio di Roma, dove un ragazzino di 11 anni è caduto dal balcone. Fortunatamente sta bene.

Si è temuto il peggio per il bimbo di 11 anni caduto dal balcone nel quartiere Testaccio di Roma. Il ragazzino è caduto dal primo piano (non dal terzo come trapelato inizialmente) e si è rotto il calcagno.

Roma, bimbo cade dal balcone: la dinamica dell’incidente

Dalle prime informazioni rese note subito dopo lo spaventoso incidente, era emerso che il giovane versava in gravi condizioni. Fortunatamente non è così: il bambino sta bene. Ha rischiato molto ed è stato grande lo spavento, ma il referto parla chiaro: l’11enne si è rotto il calcagno.

Era il pomeriggio di mercoledì 16 marzo quando il ragazzino stava giocando sul balcone.

In quel momento, intorno alle 16.30, il giovane è precipitato di sotto. Le cause restano da chiarire: pare che l’11enne abbia perso l’equilibrio e sia caduto. Sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze del 118, che lo hanno portato all’ospedale Bambino Gesù di Roma. In casa c’era la madre, comprensibilmente terrorizzata per l’accaduto. Spaventati anche gli altri condomini, presenti in quel momento nei propri appartamenti.

Il piccolo sta bene, è stato medicato e tranquillizzato dai medici, ma per il momento resta sotto osservazione in ospedale.