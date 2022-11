Bimbo di 11 anni morto per il morso di un serpente, il padre non lo aiuta: accusato di omicidio

Bimbo di 11 anni morto per il morso di un serpente, il padre non lo aiuta ed è stato accusato di omicidio colposo con udienza il 6 dicembre

Arriva dall’Australia la terribile vicenda di un bimbo di 11 anni morto per il morso di un serpente: secondo un’accusa formale il padre non lo avrebbe aiutato ed ora è accusato di omicidio. I media spiegano che il 31enne Kerrod Frahm avrebbe ignorato la richiesta di soccorso del piccolo Tristan che era spirato vicino ad un capannone.

Ipotesi della polizia per omicidio colposo

Nello specifico e secondo la polizia l’uomo avrebbe “ignorato la sua richiesta d’aiuto” e adesso è rubricato con un’accusa di omicidio colposo. Le accuse nei confronti di Kerrod sono state formalizzate nella giornata di ieri, martedì 8 novembre, dopo una lunga serie di verifiche e a distanza di un anno dal decesso del bambino. Tristian Frahm era morto il 20 novembre 2021 a seguito del morso di un rettile velenoso.

Il padre non aveva tenuto in debita considerazione la sua sofferenza e poche ore dopo il bambino era morto. Pare che Tristan avesse detto al padre di aver ricevuto un morso di serpente.

Bimbo morto per il morso di un serpente

Attenzione, specie in Australia e con una potenziale vittima di età non adulta un allarme del genere va tenuto in considerazione ancor più che in altre parti del mondo, a contare che quella terra ospita alcuni fra i serpenti più velenosi del pianeta.

Durante la notte il bambino si era alzato dolorante ed era stato trovato morto la mattina seguente vicino a un capannone. Il prossimo 6 dicembre Kerrod dovrà comparire in tribunale per riferire sulla tragedia.