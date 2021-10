Bimbo di 11 anni scappa da Pontedera e percorre 350 km: voleva vedere il Colosseo

Bimbo di 11 anni scappa da Pontedera e percorre 350 km prima di essere fermato dalla polizia nella stazione capitolina: voleva vedere il Colosseo

Un bimbo di 11 anni con la passione per l’archeologia, passione talmente grande che scappa da Pontedera e percorre 350 km perché voleva “vedere il Colosseo”. Questo almeno avrebbe risposto il ragazzino agli agenti della Polfer che lo hanno fermato a Roma Tiburtina.

Tutto questo mentre sei pattuglie dei Carabinieri lo cercavano in Toscana. A 350 chilometri di distanza dalla sua scuola, la De Amicis al Villaggio Piaggio, il bambino non si è scomposto affatto.

Da lì era fuggito ieri dopo aver eluso il controllo delle maestre e delle bidelle e presumibilmente essere salito su un treno. I docenti avevano lanciato l’allarme e lo avevano fatto in un momento molto concitato, dato che i carabinieri della compagnia di Pontedera erano impegnati con un allarme bomba.

