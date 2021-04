Bimbo di Ponte Gardena cade dal balcone della sua abitazione: inutili i soccorsi, non ce l'ha fatta.

Dramma in Trentino Alto Adige. Un bimbo di soli 14 mesi, nella serata di venerdì 23 aprile, è caduto dal balcone a Ponte Gardena. Il piccolo non ce l’ha fatta. È deceduto in ospedale, dove era arrivato in codice rosso tramite l’elisoccorso.

I medici non sono riusciti a salvarlo. Da comprendere la dinamica dell’incidente.

Bimbo cade dal balcone: inutili i soccorsi

La tragedia si è consumata poco prima delle 19.00 di venerdì 23 aprile. Un bimbo, i cui genitori sono originari della Macedonia, è caduto dal secondo piano di una palazzina di Ponte Gardena, in provincia di Bolzano. La famiglia ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche l’elicottero della Croce Bianca di Chiusa, il velivolo di emergenza Pelikan 2 e i vigili del fuoco volontari.

Il piccolo, di poco più di un anno, è stato rianimato e trasportato in elisoccorso in condizioni gravissime all’ospedale di Verona. Lì si è spento. I traumi riportati a causa della caduta dal balcone della sua abitazione erano troppo gravi. L’impatto è stato infatti violentissimo. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Adesso sarà compito degli inquirenti comprendere come il bimbo di soli 14 mesi sia caduto dal secondo piano.

La dinamica del drammatico accaduto resta al momento un mistero. Non è chiaro cosa i genitori stessero facendo negli attimi antecedenti alla tragedia.

Bimbo cade dal balcone: sgomento in città

Gli abitanti di Ponte Gardena, piccolo Comune della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, sono sconvolti dalla notizia. La popolazione locale è composta da poche centinaia di persone e tutti si conoscono. La morte del bimbo di 14 mesi ha fatto sprofondare nel lutto l’intera comunità. “Tutto il paese è sotto shock e si stringe intorno alla famiglia“, ha detto al Dolomiten il sindaco Philipp Kerschbaume.

La famiglia della piccola vittima vive a Ponte Gardena da due anni e mezzo. La coppia, oltre al bimbo di 14 mesi caduto dal balcone, ha altri due figli.

Bimbo cade dal balcone: i precedenti

Non è purtroppo la prima volta che un bimbo cade dal balcone. Soltanto un mese fa a Casalnuovo di Napoli Giuseppe, 5 anni, era precipitato dal terzo piano dopo essersi sporto troppo. Il piccolo per fortuna in quel caso se l’era cavata con una spalla e un femore rotto. In molte altre occasioni, come in questa, tuttavia, non è stato così.