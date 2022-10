Bimbo di 14 mesi trasportato d’urgenza in ospedale a Palermo per overdose di hashish

Un bambino sicialiano, di poco più di un anno di età è finito in ospedale a Palermo per un'overdose di hashish: in corso gli accertamenti sulla famiglia

Un bambino originario di Lampedusa è stata ricoverato d’urgenza all’ospedale di Palermo a causa di un’intossicazione da sostanze stupefacenti. Il piccolo, di soli 14 mesi d’età, ha rischiato grosso, non si hanno informazioni molto precise sul suo attuale stato di salute.

Palermo, bambino di 14 mesi finisce in ospedale per overdose di hashish

Secondo le prime informazioni che sono arrivate, pare che il bambino sia riuscito ad entrare in contatto, in modo ancora non del tutto definito, con delle bustine contenenti dell’hashish. Il piccolo ha ingerito una quantità importante della sostanza stupefacente, avendo un’intossicazione. I suoi genitori hanno allertato i medici del 118, che lo hanno imediatamente trasportato all’ospedale di Palermo.

Le condizioni di salute del bambino e le indagini sui genitori

In un primo momento, quando il piccolo è arrivato presso la clinica palermitana, i medici temevano che l’intossicazione potesse avere delle ripercussioni molto gravi. In realtà, secondo quanto emerge, il bambino starebbe ora un po’ meglio. Nel frattempo, come sempre accade in questi casi, la Procura ha aperto un fascicolo di indagini nei confronti dei genitori e della famiglia del bambino.