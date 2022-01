Bimbo di 2 anni annegato a Torre del Greco, i testimoni: “Gettato in mare dalla mamma”

Un bimbo di due anni è morto annegato a Torre del Greco: secondo i testimoni la madre avrebbe tentato il suicidio con lui.

Tragedia a Torre del Greco, dove nella serata di domenica 2 gennaio 2021 un bimbo di due anni è morto annegato mentre era in compagnia della madre. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianza dei presenti e sono al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda.

Bimbo annegato a Torre del Greco

I fatti si sono verificati poco dopo le 22.30 all’altezza di lido La Scala. Secondo quanto ricostruito, il piccolo sarebbe caduto in acqua per poi annegare in circostanze ancora poco chiare. I testimoni hanno raccontato che la madre, presente con lui, avrebbe tentato di suicidarsi lanciando in acqua il figlio per poi gettarsi le stessa, ma sarebbe stata fermata appena in tempo.

Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non sono invece riusciti a salvare il bimbo.

Quando sono arrivati non c’era infatti ormai più nulla da fare se non constatare il suo decesso.

Bimbo annegato a Torre del Greco: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire i dettagli della vicenda, e il magistrato di turno per avviare gli approfondimenti del caso.. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, da quella del tentato suicidio della madre a quella del tragico incidente.