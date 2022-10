Bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Torino: ricoverato in prognosi riservata

Un bambino di 2 anni è caduto dal balcone a Romano Canavese, in provincia di Torino. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata.

Ricoverato in prognosi riservata il bambino di due anni che è precipitato dal balcone di un appartamento a Romano Canavese, in provincia di Torino.

Bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Torino

Tragedia sfiorata in un appartamento di Romano Canavese, in provincia di Torino. Nel pomeriggio di ieri, 24 ottobre, un bambino romeno di due anni è caduto dal balcone di un appartamento situato nella zona del cimitero di Romano Canavese. Il piccolo è rimasto miracolosamente illeso. L’elisoccorso è atterrato nella zona e lo ha immediatamente trasportato all’ospedale Margherita di Torino, dove non gli sono state riscontrate lesioni, fortunatamente.

Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata

La corsa in ospedale è servita a confermare che fortunatamente il bambino non ha riportato nessuna lesione, nonostante la caduta dal balcone. Nonostante questo, vista la dinamica particolare di quanto accaduto, il piccolo è stato ricoverato e verrà tenuto in osservazione. Per alcune ore la prognosi resterà riservata, per sicurezza. Sul luogo in cui è avvenuto l’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso e hanno riferito che si sarebbe trattato di una caduta del tutto accidentale.