Bimbo di 2 anni investito da un'auto a Gallarate: è grave

Bimbo investito.

Si trova in condizioni gravi il bambino di due anni, rimasto vittima di un incidente ieri pomeriggio nel Varese, mentre attraversava la strada insieme alla mamma e al papà. È successo nel comune di Gallarate.

Bimbo di 2 anni investito da un’auto: l’incidente

La mamma è stata travolta da un auto in corsa, mentre attraversava la strada e spingeva il passeggino con dentro il piccolo. La donna è rimasta illesa, gravi conseguenze invece per il bambino, per cui sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, un’automedica e l’elicossocorso con i medici rianimatori.

Al momento è ricoverato presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato trasportato in codice rosso per aver riportato un grave trauma cranico.

Al volante, una donna settantenne

Nel frattempo, è in corso un’indagine da parte della Polizia Locale per ricostruire i dettagli della dinamica e accertare il grado di colpevolezza del conducente del veicolo, una settantenne che ha affermato di non aver visto la donna e il bambino attraversare la strada all’uscita della rotatoria.

Ugualmente, padre (anch’egli presente nel momento dell’incidente) e madre del piccolo dichiarano di non aver visto arrivare la Fiat Panda che ha travolto il loro bambino. Come da prassi, la donna è stata sottoposta ad alcol test per escludere la guida in stato di ebbrezza.