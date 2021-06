Ancora nessuna traccia del bimbo di 2 anni scomparso nel Mugello: le ricerche proseguiranno con cani molecolari e droni.

Continuano le ricerche di Nicola Tanturli, il bimbo di 2 anni scomparso nel Mugello tra lunedì 21 e martedì 22 giugno 2021. Dopo una notte di perlustrazioni nel territorio di Palazzuolo sul Senio (Firenze), le squadre dei soccorritori continueranno a cercarlo con cani molecolari e cani da soccorso.

Bimbo di 2 anni scomparso nel Mugello

Le ricerche, coordinate dalla prefettura, sono scattate nella mattina di martedì dopo l’allarme dei genitori che, svegliatisi, non hanno più trovato loro figlio. Sul posto sono presenti Carabinieri e Vigili del Fuoco che, come previsto in questi casi, hanno attivato l’Unità di comando locale. Con loro anche Protezione Civile e Soccorso Alpino. Sono circa duecento le persone in campo, che hanno scandagliato senza esito anche un laghetto non lontano da casa e si stanno servendo anche di droni.

Le ricerche non sono semplici, anche perché il territorio è impervio, la vegetazione molto fitta e ci sono anche difficoltà di comunicazione: la copertura della rete mobile in questa parte dell’Appennino è infatti incompleta e ha molti vuoti lontano dagli abitati.

Bimbo di 2 anni scomparso nel Mugello: usati i termoscanner

I soccorritori hanno continuato a cercare tutta la notte servendosi anche di un elicottero dell’Aeronautica dotato di uno speciale termoscanner in grado di individuare dall’alto esseri umani.

Si tratta del primo intervento reale in una missione di ricerca e soccorso per un HH-139B (questo il nome del mezzo) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia. Il primo sorvolo ha dato esito negativo, ma ne verrà eseguito un secondo con infrarossi.