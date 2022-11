Bimbo di 3 anni morto per una fuga di gas durante il lockdown: il padre non poteva uscire di casa

Era in regime di lockdown duro e lui e il padre non hanno avuto il permesso di uscire dalle autorità. Il bimbo è morto a causa di una fuga di gas.

In Cina un bimbo di 3 anni è morto a causa di una fuga di gas. Il padre non poteva uscire di casa e, a causa di un ritardo dei soccorsi, per il piccolo non c’è stato niente da fare. Queste sono le conseguenze della politica Covid-zero del governo di Xi Jinping.

Il gigante asiatico ha paura del Covid. Lì, dove tutto è nato, ancora si ricorre a Lockdown duri per pochi casi. Non importa se le persone sono vaccinate, asintomatiche o stanno bene: non possono uscire. Così è accaduto al padre di un bimbo di 3 anni che ha dovuto attendere un’ambulanza arrivata troppo tardi.

Se i poliziotti che sorvegliavano l’abitazione avessero permesso al padre e al piccolo di correre in ospedale, il bimbo si sarebbe salvato.

Troppi morti a causa delle restrizioni

La frustrazione è troppa nelle città cinesi che sono in regime di lockdown duro e il malcontento generale si fa sentire sempre di più. Molte persone muoiono a causa dei ritardi dei soccorsi o perchè impossibilitate ad uscire di casa. Sui Social Network si sfida la censura opprimente del governo cinese.

Molti i messaggi di cordoglio e di solidarietà nei confronti del padre del piccolo bimbo deceduto, tra questi: “Tre anni di pandemia sono stati tutta la sua vita“.