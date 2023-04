Qualcuno sui media Usa ha ironizzato sul fatto che forse voleva parlare con Joe Biden, sta di fatto che un bimbo di 3 anni riesce ad entrare nel giardino della Casa Bianca, con il piccolo che è arrivato nel bel mezzo del prato della residenza del Presidente. I media spiegano che il bambino è stato “intercettato” dagli agenti del Secret Service. L’intruso avrebbe circa 2-3 anni che è riuscito a penetrare la cancellata che circonda la Casa Bianca. Il bambino è riuscito a intrufolarsi tra le sbarre della recinzione per poi avviarsi verso il prato.

Bimbo riesce ad entrare nella Casa Bianca

Dal canto loro gli stupiti agenti di polizia del Secret Service hanno dovuto rincorrerlo prima di riuscire a recuperarlo e riportarlo dai suoi genitori. E loro, i genitori? Per i due un breve interrogatorio e poi sono stati lasciati andare fino al figlio. Il bambino non è stato identificato ma si è mosso come un “seal”. Ha attraversato la barriera di metallo sul lato nord della residenza presidenziale. Tutto questo nei minuti in cui i suoi genitori si trovavano sulla antistante Pennsylvania Avenue.

Cosa hanno detto i Servizi Segreti

Il portavoce del Secret Service, Anthony Guglielmi ha spiegato a The Hill: “La divisione in uniforme del Secret Service ha incontrato lungo la barriera nord un curioso giovane visitatore, che è riuscito brevemente a penetrare il terreno della Casa Bianca. I servizi di sicurezza della Casa Bianca hanno immediatamente attivato gli agenti del Secret Service e rapidamente riportato il bambino ai genitori”. Si trattarebbe della prima incursione nel complesso da quando la recinzione è stata alzata a 3,96 metri.