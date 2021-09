Bimbo di 4 anni azzannato al volto da un cane: ricoverato d’urgenza a Torino

Bimbo di 4 anni azzannato al volto da un cane all'uscita dall'asilo "Pippi Calzelunghe" di via Montemagno a Torino: il piccolo è stato ricoverato d’urgenza

Dramma a Torino, dove un bimbo di 4 anni è stato azzannato al volto da un cane: il piccolo è stato ricoverato d’urgenza con gravi ferite al viso. Secondo quanto riportano i media è accaduto tutto in via Montemagno 19, poco distante dalla scuola dell’infanzia Pippi Calzelunghe che la piccola vittima frequenta.

Bimbo azzannato al volto dal cane di un amico del suo papà davanti all’asilo

Pare che il bambino fosse in compagnia del padre e che il genitore si fosse intrattenuto a fare due chiacchiere con il padrone del cane, un suo amico. A quel punto il bambino avrebbe accennato il movimento per fare una carezza al cane, che gli si è avventato contro, forse equivocando il gesto del piccolo.

Azzannato al volto da un cane prontamente strattonato indietro: bimbo ferito seriamente

Per fortuna il cane era tenuto al guinzaglio dal padrone che, subito dopo l’aggressione, è riuscito a strattonarlo indietro e ad evitare danni ancora più gravi. L’intervento del 118 è stato immediato, con il piccolo trasportato in ospedale in codice rosso.

Operato d’urgenza il bimbo azzannato al volto da un cane: non è in pericolo di vita

Giunto con un trasporto a razzo presso un nosocomio del capoluogo piemontese, il bambino è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ricucire le ferite al volto. Notizie ufficiose danno il piccolo non in pericolo di vita.