Bimbo di 4 anni fa il primo giro con la sua mini-moto e si schianta

Un bambino di 4 anni è morto dopo essersi schiantato contro il palo di una recinzione mettallica con la sua mini-moto. Il mezzo era appena stato acquistato e per lui si trattava del primo giro.

Un bambino di 4 anni è morto dopo essersi schiantato con la mini-moto nuova contro un palo di recinzione di metallo, mentre stava facendo il primo giro. Il piccolo Jacob Gamlin-Turner aveva desiderato tanto la mini moto da cross dopo aver visto il fratello maggiore seguire questo sport. Il padre Ross Turner lo ha portato al Britannia Sports Field di Balckwood, in Galles, per provarla. Jacob indossava una tuta da motocross arancione e bianca, con guanti e casco, ma “ha premuto l’acceleratore in modo incontrollato” e si è schiantato.

Il piccolo è stato portato in ospedale e i medici hanno dichiarato che la sua colonna vertebrale era lussata e che aveva delle ferite alla testa “terribili”. La sua famiglia era al suo fianco quando, il giorno successivo, è stato spento il ventilatore polmonare.

Jacob era su un campo quando avrebbe “urtato un dosso“, perso il controllo del mezzo e centrato in pieno il palo della recinzione.

Secondo quanto stabilito, avrebbe azionato l’acceleratore in modo incontrollato. Il padre ha cercato disperatamente di fermare lo scontro ma non ci è riuscito. Per primo ha tentato la manovra di rianimazione cardiopolmonare mentre aspettava l’arrivo dei paramedici. Il piccolo è stato portato all’ospedale Universitario del Galles a Cardiff, con ferite alla testa, emorragie interne, fratture costali e lussazione della colonna vertebrale. In seguito è stato trasferito al Noah’s Ark Children’s Hospital, dove è morto.

La causa del decesso è un trauma cranico.