Bimbo di 4 anni morto dopo una caduta: emorragia cerebrale

Pare che l'evento severo non sia stato rilevato con la dovuta tempestività: bimbo morto per emorragia cerebrale

A Messina ed in circostanze da chiarire un bimbo di soli 4 anni è morto dopo una caduta: potrebbe averlo ucciso una emorragia cerebrale. pare che l’evento severo non sia stato rilevato con la dovuta tempestività ma al momento si tratta di ipotesi. Da quanto riportano Ansa e Gazzetta del Sud il piccolo è morto a seguito di un’emorragia celebrale al Policlinico di Messina.

Bimbo morto per emorragia cerebrale

E quel versamento potrebbe essere stato innescato da una caduta accidentale avvenuta all’interno dell’abitazione. Lì il piccolo viveva assieme ai genitori a Barcellona Pozzo di Gotto. I media fanno sapere intanto che su cause e dinamiche della vicenda indagano i carabinieri della territoriale. Da quanto si apprende e dopo la caduta i genitori hanno condotto a razzo il piccolo all’ospedale Fogliani di Milazzo.

Prima corsa in ospedale e dimissioni

Lì tuttavia i sanitari avrebbero accertato che le sue condizioni non sarebbero state gravi. Non “da determinare un ricovero, anche in osservazione”. Ma al ritorno la situazione sarebbe però precipitata, da cui la nuova corsa al pronto soccorso e la decisione di trasferirlo al Policlinico di Messina. Una risonanza magnetica, avrebbe poi asseverato la presenza di una vasta emorragia alla testa che è stata fatale al piccolo malgrado un intervento.