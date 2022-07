Bimbo di 5 anni cade dalla finestra di casa a Modena: è grave

Il bambino di cinque anni si trovava a casa della nonna, a Modena, quando è caduto dalla finestra: una vicina ha chiamato i soccorsi

Il grave incidente domestico è accaduto quest’oggi attorno alle ore 12 e 30 a Modena. Il bambino è stato trasportato d’urgenza dai soccorsi al policlinico, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni di salute.

Modena, bambino di 5 anni cade dalla finestra di casa

L’incidente domestico è avvenuto a Modena in un condominio di via Pisacane, laterale di strada Albareto in zona Crocetta. ll bambino di soli 5 anni, secondo quanto emerso dalle prime informazioni pervenute, sarebbe caduto dalla finestra del quinto piano dell’appartamento della sua famglia. Il piccolo, di origine straniera, è finito sul selciato del cortile sottostante al condominio.

La richiesta d’aiuto e l’arrivo dei soccorsi

Ad accorgersi per prima di ciò che era accaduto, è stata una vicina di casa della famiglia, che ha visto il bambino a terra nel cortile.

La donna ha sentito il bambino che gridava aiuto ed è uscita per soccorrerlo prima di chiamare i soccorsi. Sul posto sono presto giunti i sanitari del 118 che hanno portato il piccolo all’ospedale, dove è ora ricoverato in gravi condizioni. La Polizia Locale si sta occupando di fare tutti i rilievi del caso per comprendere meglio la dinamica dell’incidente.