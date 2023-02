Bimbo di 6 anni gioca con il telefono del padre: ordina 1000 dollari di cibo

Pizza, insalate, cibo indiano e persino africano, per un totale di 1000 dollari: è la spesa di un bimbo di 6 anni fatta con il telefono del padre.

Un errore molto costoso: un bimbo di soli 6 anni del Michigan, negli Stati Uniti, ha ordinato oltre 1000 dollari di cibo con il telefono di suo padre.

Ordina oltre 1000 dollari di cibo con il telefono del padre

Una sorta di buffet quello che la scorsa settimana, un bambino di 6 anni del Michigan, USA, si è fatto arrivare direttamente a casa. Mason Stonehouse – questo il nome del piccolo – stava giocando con il telefono di suo padre prima di andare a dormire, quando avrebbe speso circa 1.000 dollari di cibo Grubhub, piattaforma americana di food delivery.

Le prime consegne a casa della famiglia, che si trova in una città non distante da Detroit, sono arrivate intorno alle 21:00.

E sono proseguite per tutta la serata, come si vede nel filmato della telecamera di videosorveglianza.

La reazione del padre di Mason

Il piccolo Mason ha ordinato ogni tipo di cibo. Così tanto che la banca di Keith – il papà del “colpevolo” – gli ha inviato un avviso per un eventuale frode in corso, rifiutando un ordine da 400 dollari per delle pizze.

«Mentre tutto quel cibo veniva consegnato e ho capito cosa è successo, sono andato a parlare con Mason di quello che ha fatto e questa è l’unica parte che mi fa ridere. Stavo cercando di spiegargli che non andava bene quello che aveva fatto, ma lui alza la mano e mi ferma e dice “Papà, sono già arrivate le pizze ai peperoni?” Ho dovuto uscire dalla stanza. Non sapevo se arrabbiarmi o ridere».

Queste le parole dell’uomo, confessate ad un’emittente nazionale.