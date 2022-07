Bimbo di 6 anni morto dopo essere stato morso da un serpente a sonagli

La tragedia si è consumata dopo l'incidente avvenuto a Colorado Springs, in Texas: un bimbo è morto dopo essere stato morso da un serpente a sonagli

Tragedia negli Usa, dove dopo giorni di agonia in ospedale un bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato morso da un serpente a sonagli. Il piccolo Simon Currat stava percorrendo una stradina in bicicletta quando il rettile ha attaccato.

La tragedia si è consumata a Colorado Springs, città della contea di El Paso, in Texas. Per cinque giorni Simon aveva lottato fra la vita e la morte dopo che il 5 luglio mattina era stato morso. In quelle circostanze il bambino era a fare un giro in bici con suo padre Nic e la sorella di tre anni e probabilmente proprio l’uso della bici lo ha condannato a morte o quanto meno ad essere attaccato e morso.

Morto il bimbo morso da un serpente

Perché? Perché la velocità della bici non ha dato al serpente a sognali il tempo di “avvisare” ergendo e scuotendo il sonaglio, un’azione avvertitiva che il rettile compie per evitare dispendio del “prezioso” veleno contro animali di taglia troppo grande per essere mangiati. Poi perché molto probabilmente l’attività fisica in corso, con Simon che era stato morso proprio durante uno scatto in avanti, ha agevolato le diffusione del veleno nel circolo sanguigno ed incentivato la severità del suo effetto.

La famiglia: “Era diventato tutto viola”

Sta di fatto che il piccolo è stato morso e, come avevano raccontato i familiari, “è crollato a terra ed è diventando viola”. Il bambino era andato in arresto cardiaco ed era stato trasportato in aereo in un vicino ospedale ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano malgrado un trattamento anti-veleno in un ospedale locale prima di essere trasferito al Children’s Hospital di Colorado Springs.