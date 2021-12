Bimbo di 7 anni dorme abbracciato alla nonna per proteggersi dal freddo: la mattina la ritrova morta e lancia l'allarme ma ormai Gina era spirata

Tragedia della povertà nel nel Regno Unito, dove un bimbo di 7 anni dorme abbracciato alla nonna per proteggersi dal freddo e la mattina dopo la ritrova morta. Il dramma si è consumato a Camp Hill, Nuneaton, nella regione del Warwickshire, dopo che il bambino aveva strappato ai suoi il permesso di andare a dormire da sua nonna, la signora Gina Fitzgerald.

Abbracciato a nonna Gina la ritrova morta: orrore e povertà nel Regno Unito

Purtroppo il maltempo e soprattutto le condizioni economiche della donna non rendevano la scelta ottimale, né per il piccolo nipote della donna che è affetto da autismo, né per la signora Gina stessa. La casa infatti non era riscaldata e la nonna del piccolo non accendeva i collettori elettrici nelle ore notturne, un po’ per paura di corto circuiti un po’ per risparmiare in un contesto di povertà estrema.

Malore cardiaco fatale e agghiacciante scoperta di un bimbo: abbracciato alla nonna la ritrova morta al mattino

Sta di fatto che, come spiegano i media locali, dopo una notte passata abbracciato a sua nonna per affrontare il freddo, il piccolo ha dovuto affrontare la più terribile delle esperienze: quella di svegliarsi e trovare la nonna Gina fredda si, ma non per la temperatura, bensì perché era morta.

L’allarme ormai inutile dopo che ha ritrovato morta la nonna a cui si era abbracciato per la notte

Il decesso della donna pare sia stato innescato da un malore cardiaco forse “incentivato” dalle temperatura bassissime di quella notte. Il bambino ha lanciato l’allarme ma era troppo tardi, per sua nonna e per i suoi sogni di innocenza del mondo.