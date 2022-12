Bimbo di 8 anni investito e ucciso mentre giocava a pallone: “Comunità sgomenta”, da quanto si apprende Il tragico sinistro stradale è avvenuto in località Borgo Segezia, alla periferia di Foggia.

La vittima purtroppo è giovanissima: un bambino di origine albanese di 8 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Bimbo di 8 anni investito e ucciso

Da quanto si apprende ed in base ad una ricostruzione della polizia che indaga sull’accaduto, il piccolo si trovava sul ciglio della strada statale 90. La vittima era vicino ad un podere, nei pressi di un podere quando è stata travolta da un’automobile condotta da una donna.

Teatro di quel terribile investimento la statale 90, tra Foggia e Bovino, in una zona “senza illuminazione e caratterizzata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna”, come ha spiegato Fanpage.

Sul posto soccorritori ed unità della polizia

E purtroppo per il bambino non c’è stato nulla da fare: il piccolo è stato soccorso dal 118 e trasportato subito in ospedale, ma è deceduto dopo poco. Per i rilievi di rito e per accertare cause e dinamiche del terribile sinistro sul posto sono intervenute pattuglie delle volanti e della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso previsti dalla legge.