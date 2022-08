Bimbo di due anni cade dal terzo piano di un palazzo a Brugherio: è gravissimo

SI sporge troppo e cade dal terzo piano. Il bimbo di 2 anni è in rianimazione e lotta tra la vita e la morte.

Un bimbo di 2 anni lotta ta la vita e la morte dopo essere caduto da un balcone in una frazione di un comune nella provincia di Monza e Brianza. Non è ancora chiara la dinamica all’interno delle mura domestiche.

Il dramma è accaduto a Brugherio, precisamente come si apprende da Fanpage in via Bachelet, nella frazione di San Damiano. A casa con il piccolo vi era il nonno e sembra che l’unica ragione per cui il bimbo sia volato dal terzo piano sia attribuibile ad un errore di distrazione proprio del nonno.

La situazione al momento è tragica e si teme il peggio.

La caduta e i soccorsi

Il volo è stato di circa 20 metri. Il bambino sarebbe uscito sul balcone dell’appartamento situato al terzo piano e avrebbe scavalcato la ringhiera. Sul posto si è recata immediatamente un’ambulanza ma, vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento aereo tramite elisoccorso del 118. Il bimbo di 2 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è ricoverato in terapia intensiva.