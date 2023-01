Nel quartiere di Buccinasco, alla periferia di Milano, il violento pianto disperato di un bambino di due anni rompe il silenzio e la tranquillità della zona in prossimità del comune.

Sono i carabinieri i primi ad accorgersi delle lamentele infantili provenienti da un suv parcheggiato in divieto di sosta. Il veicolo, peraltro privo di sicure, era stato parcheggiato dai genitori del bambino allo scopo di sbrigare alcune incombenze senza la presenza di quest’ultimo.

Bimbo lasciato in macchina, le giustificazioni dei genitori

I due agenti di polizia, accortisi del bambino, hanno deciso di dividersi i compiti: mentre uno tranquillizzava l’infante disperato, l’altro è andato alla ricerca dei genitori.

Chiedendo informazioni ai negozianti della zona limitrofa, ecco che questi vengono trovati poco dopo. I due quarantenni di nazionalità cinese si trovavano all’ufficio anagrafe del comune di Buccinasco per sbrigare alcune pratiche, molto probabilmente relative all’emanazione del documento d’identità del piccolo.

Alla richiesta di spiegazioni da parte delle Autorità, i due sono costernati: per quanto li riguarda, non hanno commesso alcun reato. Infatti, dalle successive indagini effettuate dai carabinieri, è emerso che la pratica di lasciare l’infante da solo in auto per svolgere commissioni è per loro abitudinaria.

La denuncia

Ebbene, se per i due genitori non “è niente di male” lasciare che il proprio bimbo di due anni si dimeni e soffra per la loro assenza eccessivamente prolungata, ora sono obbligati a ricredersi. Pertanto, sulle loro teste incombe una denuncia per abbandono di minore aggravato. Sarà premura della polizia di Buccinasco indagare ulteriormente sulle abitudini familiari e domestiche dei due.