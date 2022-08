"C'era una biscia in casa e nel cercarla ci siamo distratti": bimbo di due anni per strada da solo a Mantova, denunciati i genitori per abbandono di minore

Arriva dalla Lombardia la surreale vicenda di un bimbo di due anni per strada da solo a Mantova “per colpa” di una una biscia: i genitori sono stati denunciati dalla polizia. Con gli agenti la coppia si è giustificata spiegando che era intenta a dare la caccia ad un serpente in casa.

I due, di nazionalità indiana, sono stati interrogati e denunciati dall’equipaggio di una pattuglia della polizia per abbandono di minore.

Bimbo di due anni per strada da solo

In buona sostanza i due genitori del piccolo non si erano affatto accorti del fatto che il bambino era rimasto solo a bordo strada, tutto questo peraltro in una giornata particolarmente torrida e in condizioni di pericolo su almeno due fronti immediati, quello dell’afa killer e quello delle auto in transito.

“C’era una biscia in casa e la cacciavamo”

Gli agenti hanno anche provveduto a segnalare madre e padre del piccolo ai servizi sociali del Comune. Ma come si sono giustificati i due con i poliziotti? “Stavamo cacciando una biscia che si era introdotta in casa e non ci siamo accorti che il piccolo era uscito”. Dal canto suo il bambino è stato notato da una passante in auto, che ha provveduto ad avvisare i soccorsi e le forze dell’ordine.