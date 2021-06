Bimbo di un anno caduto dal balcone a Teramo: morto sul colpo

Un bimbo di un anno è cauto dal balcone del terzo piano di una palazzina in provincia di Teramo: il piccolo è morto sul colpo.

Tragedia in provincia di Teramo, precisamente nella zona nord di Martinsicuro, dove un bimbo di un anno è morto dopo essere caduto dal balcone: le forze del’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Bimbo caduto dal balcone a Teramo

I fatti si sono verificati intorno alle 22 di giovedì 10 giugno 2021. Secondo le prime ricostriuzioni il piccolo sarebbe sfuggito all’attenzione della madre, l’unica in casa al momento della tragedia, precipitando precipitando dal terzo piano della palazzina in cui abitava. Accortasi del dramma, la donna ha subito lanciato l’allarme al 118 ma purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto al suolo che si sono rivelate letali rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori che non hanno potuto farr altro che constatare il decesso.

Sconvolte le diverse persone che hanno assistito alla caduta dalla strada.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Alba Adriatica insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile. Costoro hanno effettuato i rilievi necessari per la ricostruzione dell’esatta dinamica della tragedia. Sul posto è intervenuto anche il pm Davide Rosati e i genitori del piccolo, durante la notte, sono stati sentiti in caserma.