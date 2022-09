Bimbo di un anno morto in spiaggia a Taranto: malore mentre giocava col fratello

Un bambino ha avuto un malore sulla spiaggia di Taranto mentre stava giocando insieme al fratello: il piccolo, di solo un anno, non ce l'ha fatta

Una terribile tragedia ha colpito una famiglia originaria della Lombardia. Mamma, papà e i figli erano in vacanza a Taranto, quando improvvisamente uno dei bambini ha avuto un malore sulla spiaggia. Il piccolo, di solo un anno di età, ha lottato per 10 giorni, ma poi è morto in ospedale.

Taranto, bambino ha un malore in spiaggia: morto all’età di un anno

La famiglia lombarda si trovava in vacanza a Torre Ovo, nella vicinanze di Taranto, e stava trascorrendo delle giornate di spensieratezza e felicità. Un idillio spezzato improvvisamente da un malore che ha colpito uno dei bambini, mentre stava giocando con il fratello in spiaggia. Il piccolo, di solo un anno, è stato colpito da una emorragia cerebrale per la rottura di un aneurisma.

I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi, giunti al più presto sulla spiaggia a bordo di un’ambulanza.

Il coma e il decesso del bambino

Il piccolo è stato trasportato alla clinica Santissima Annunziata di Taranto, dove ha lottato tra lavita e la morte per dieci giorni di coma. Per qualche tempo i genitori hanno sperato che il bambino potesse risvegliarsi, ma purtroppo così non è stato. Il piccolo è deceduto nella mattinata di oggi, martedì 27 settembre.