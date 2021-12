Bimbo di un mese e mezzo morto per un malore improvviso a Borgo a Mozzano

Tragedia nel lucchese: un bimbo di appena un mese e mezzo è morto per un malore improvviso tra le braccia della madre. Inutili i tentativi di soccorso

Tragedia nel lucchese, a Borgo a Mozzano, dove un neonato ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre giaceva tra le braccia della madre. Nulla da fare all’arrivo dei soccorsi.

Morto un bimbo di un mese e mezzo per un malore improvviso

Tragedia a Valdottavo, frazione del comune lucchese di Borgo a Mozzano. Domenica 12 dicembre doveva essere una giornata di festa, come tante altre: il piccolo, infatti, era stato battezzato appena il giorno prima e la famiglia stava ancora celebrando l’evento. Ma tutto questo si è traformato in una disgrazia. Il bambino di appena un mese e mezzo giaceva tra le braccia della madre, quando un improvviso malore non gli ha lasciato scampo.

Bimbo morto per un malore improvviso: i tentativi di soccorso

L’allarme è scattato immediato e il bimbo è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Opa di Massa, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, non c’è stato niente da fare. Non è ancora deciso se verrà disposta l’autopsia, ma nel frattempo il corpicino del neonato verrà adesso sottoposto ad alcuni accertamenti nel tentativo di dare una spiegazione a questa tragedia.

Bimbo morto per un malore improvviso: l’iniziativa del comune

Per farsi vicino al dolore della famiglia, il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha deciso di annullare l’evento natalizio dedicato ai bambini della città: