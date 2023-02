Bimbo in lacrime alla fermata dell'autobus: l'autista Atac lo riporta dalla madre

Bimbo in lacrime alla fermata dell'autobus: l'autista Atac lo riporta dalla m...

Bimbo in lacrime alla fermata dell'autobus: l'autista Atac lo riporta dalla m...

Bimbo in lacrime alla fermata dell'autobus: l'autista Atac lo riporta dalla m...

Chiama la polizia e gli fa scrivere il nome su un foglio, poi lo issa a bordo, bimbo in lacrime alla fermata dell'autobus: l'autista lo riporta dalla madre

Storia a lieto fine a Roma, dove un bimbo è in lacrime alla fermata dell’autobus e l‘autista Atac lo riporta dalla madre.

Sta facendo il giro dei sociale e dei media lo splendido gesto del conducente Massimo che si commuove nel sentire quel pianto straziante. Il ragazzino, da quanto si apprende un bimbo di soli 9 anni, era in lacrime e chiamava la mamma dopo essersi perso nel corso della mattinata di mercoledì primo febbraio.

Bimbo in lacrime alla fermata dell’autobus

Ad aiutarlo è stato Massimo, autista della società che gestisce il trasporto pubblico in città, lui è in servizio il sulla linea 713.

Con il mezzo ancora vuoto Massimo aveva aperto la portiera ed aveva visto quello scricciolo da solo alla fermata che singhiozzava. Fanpage spiega che il bambino non parlava bene italiano ma singhiozzava la parola “mamma”, richiamo universale di tenerezza. A quel punto Massimo ha verificato che non ci fossero passeggeri legittimati ad esigere la corsa regolare, ha fatto salire il bambino a bordo e dopo averlo fatto sedere si è messo in “caccia” della mamma perduta del piccolo seguendo ovviamente il tragitto predefinito.

Il cuore davvero grande di Massimo

Alla fermata successiva Massimo ha fermato l’autobus ed ha chiamato la polizia, spiega come erano andate le cose e chiede al bambino di scrivere il suo nome su un foglio. Nel frattempo arriva la pattuglia che aveva provveduto ad individuare la famiglia, che raggiunge subito il bimbo con un altro autobus che viaggiava in direzione opposta. Ma come aveva fatto il bambino a perdersi? Si stava allacciando una scarpa.

Una nota diramata da Atac spiega orgogliosa: “Roma è una grande metropoli in cui può capitare di perdersi, ma ha anche un cuore grande che ti fa ritrovare”.