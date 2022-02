Bimbo morto a Benevento: il Tribunale per i minorenni di Napoli ha deciso di togliere la sorellina di 4 anni alla madre e nominare un tutore.

Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha deciso di sottrarre alla custodia della madre del bambino morto a Benevento per trauma cranico a quattro mesi la sorellina del piccolo e di nominare un tutore.

Bimbo morto a Benevento, Tribunale di Napoli nomina tutore per la sorella di 4 anni

Nella giornata di venerdì 28 gennaio, il piccolo Gabriel di quattro mesi è deceduto presso l’ospedale Santobono di Napoli per un trauma cranico. Al momento, per la drammatica e prematura scomparsa del neonato sono indagati sua madre e i suoi due zii.

In seguito alla drammatica vicenda, il Tribunale per i minorenni di Napoli ha deciso di togliere alla madre di Gabriel la custodia della sua sorellina di quasi quattro anni e ha nominato un tutore per la bambina.

Al momento, la bimba è stata affidata alle cure di una casa-famiglia.

Avvocato della madre annuncia ricorso contro la decisione del Tribunale

La decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli, adottata in via precauzionale, è stata contestata dall’avvocato della madre e degli zii del bimbo morto a Benevento che presenterà ricorso.

Intanto, nella giornata di martedì 8 febbraio, si sono tenuti i funerali del piccolo deceduto presso il Santobono di Napoli, dopo essere stato precedentemente ricoverato al Fatebenefratelli di Benevento, al San Pio e, infine, al nosocomio partenopeo, al quale era stato trasferito mediante il ricorso a un’eliambulanza.