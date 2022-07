Bimbo morto a Frosinone, l’Asl: “Troppo grave per salire in elisoccorso”

L'Asl di Frosinone ha spiegato che il bimbo di sette anni morto dopo aver contratto il Covid era troppo grave per essere trasferito in un altro ospedale.

La direzione sanitaria della Asl di Frosinone ha commentato il caso del bimbo di sette anni morto a causa di una crisi respiratoria dovuta al Covid. Secondo i medici, il piccolo era troppo grave per essere elitrasportato a Roma e nulla si sarebbe potuto fare per salvargli la vita.

Bimbo morto a Frosinone: parla l’Asl

L’Asl ha ricostruito tutte le fasi della tragedia, dall’arrivo del bimbo in Pronto Soccorso accompagnato dai genitori fino alla constatazione del decesso. Sottoposto a triage con l’attribuzione di un codice verde e l’esecuzione di un tampone, risultato positivo, il piccolo è stato inviato immediatamente in pediatria in continuità di pronto soccorso.

Come previsto dalle procedure aziendali, è stato visitato dal pediatra che ha rilevato un rapido peggioramento delle condizioni e provveduto a chiamare gli anestesisti.

Nel frattempo era stato anche allertato il 118 per il trasferimento in una struttura di competenza, ma l’aggravarsi del quadro clinico non lo ha consentito: il paziente non era infatti stabilizzato e quindi non poteva essere trasportato. In breve tempo l’equipe medica ha dovuto constatare la morte del piccolo nonostante abbia effettuato le necessarie manovre di rianimazione.

Avviata indagine interna

L’Asl ha inoltre chiarito che gli stessi operatori sanitari hanno chiesto il riscontro autoptico diagnostico per determinare le cause della rapida morte.

L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha inoltre comunicato che la direzione regionale Salute ha disposto un’indagine interna per far luce sull’operato dei medici e chiarire tutte le procedure messe in atto.