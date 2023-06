Ai microfoni di Fanpage.it, una donna che risiede nel quartiere di Casal Palocco a Roma ha raccontato di aver visto i The Borderline a bordo della Lamborghini che ha travolto la Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel Proietti, 5 anni, causandone la morte, aggirarsi nei pressi del luogo dell’incidente già il giorno prima dello schianto.

Bimbo morto a Roma, il racconto dell’incidente: “Gli youtuber erano in Lamborghini già la sera prima”

“Li abbiamo visti ieri sera (martedì 13 giugno, ndr) qui in quartiere. Ho un figlio di sette anni che mi ha chiesto di fare un selfie con loro, i ragazzi del quartiere li conoscono tutti. Li prendono come modello di vita, e invece non è così che deve essere”. Lo ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it la donna che aveva incontrato i The Borderline il giorno prima che rimanessero coinvolti nell’incidente a Casal Palocco che, nella serata di mercoledì 14 giugno, è costato la vita a Manuel Proietti, 5 anni.

Stando a quanto riferito dalla donna, è possibile affermare che la challenge alla quale il gruppo di YouTuber aveva deciso di partecipare stava andando avanti da diverse ore prima della tragedia. Il video che i ragazzi avrebbero dovuto pubblicare sui social era stato battezzato “50 ore in Lamborghini” e doveva essere un filmato divertente e spensierato. L’intera vicenda, tuttavia, si è infine tramutata in tragedia.

Lo schianto mortale

La donna contattata da Fanpage.it il giorno dell’incidente si trovava nelle vicinanze del luogo in cui si è consumato il sinistro mortale. Vendendo le auto coinvolte nello schianto, ha subito capito che il gruppo della Lamborghini era coinvolto. “Già da lontano mi sono accorta che erano loro perché ho riconosciuto la macchina”, ha raccontato la signora. “Già vedendo l’auto della mamma del bimbo completamente distrutta ho capito che era grave, in quattro hanno dovuto tirarla fuori dalle lamiere”.

Al momento del loro arrivo sul posto, i soccorritori hanno tentato di rianimare il bimbo di cinque anni ma le sue condizioni sono subito apparse disperate.

“Mi chiedo se quella macchina poteva essere guidata da ragazzi di vent’anni”, ha concluso la signora. “Sono auto difficili da guidare, hanno talmente tanti cavalli che come tocchi il pedale prendono velocità. Non abbiamo noi tutta questa esperienza di guida dopo quindici anni di patente, com’è possibile gliel’abbiano affittata?”.