Bimbo morto a soli 2 anni per una grave malattia genetica: lutto a Leguigno

La comunità di Leguigno, in provincia di Reggio Emilia, si è stretta nel dolore. Enrico Bosi, bambino di due anni, è morto per una grave malattia genetica, legata al metabolismo degli zuccheri, che causava problemi muscolari e ai bronchi.

Domenica il piccolo è stato ricoverato all’ospedale di Parma, perché si era aggravato. I medici del Maggiore hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma non ci sono riusciti. Il piccolo reagiva positivamente alle cure, ma purtroppo non sono bastate. Dopo essersi aggravato improvvisamente, è stato portato all’ospedale e stabilizzato, ma dopo poco si è aggravato fino al decesso.

Il dolore dei genitori

Il padre Roberto e la mamma Isabella sono distrutti da questa grave perdita e hanno deciso di rimanere in silenzio, senza rilasciare dichiarazioni.

Nell’azienda dove lavora il padre del piccolo, i colleghi hanno avviato una raccolta fondi a scopo benefico, per celebrare la memoria del piccolo Enrico. “Siamo tutti sconvolti per la notizia del decesso del piccolo Enrico” hanno dichiarato. Si è unito alle condoglianze anche Stefano Costi, sindaco del comune di Casina.