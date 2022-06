Bimbo morto ad Asti, funerali senza genitori: “Nessuno ci ha avvertito”

Il funerale del piccolo Mario Domenico, scomparso a soli 20 mesi ad Asti, si è svolto senza la presenza dei suoi genitori

La coppia di genitori del piccolo Mario Domenico era stata ritenuta inadatta ad accudirlo dai Servizi sociali del comune di Asti. Il bambino è recentemente scomparso a causa di una crisi respiratoria e i suoi funerali si sono svolti pochi giorni fa.

Alla cerimonia erano presenti tantissime persone, ma non i suoi genitori: “Non siamo stati avvisati.”

Asti, bambino morto per una crisi respiratoria: i genitori non sono stati avvisati del decesso

Una storia davvero difficile da digerire, quella del piccolo Mario Domenico e dei suoi genitori. Per il bambino, sin dalla nascita, erano state avviate le procedure per l’adozione. In un primo momento ha vissuto con la sua famiglia affidataria, poi è stato trasferito in un centro specializzato per curare la malattia congenita da cui era affetto, con i suoi genitori naturali che potevano fargli visita ogni due settimane.

Almeno fino a quando è stato permesso loro di farlo. Da quando è stato revocato il consenso, i genitori naturali di Mario Domenico non hanno saputo più nulla di lui.

La morte e i funerali

Il bambino è morto nei giorni scorsi a causa di una crisi respiratoria e i suoi genitori biologici non hanno ricevuto la notizia. I Servizi sociali di Asti si sono occupati dell’organizzazione del funerale, ma non hanno avvisato i genitori che, infatti, non erano presenti alla celebrazione.

L’avvocato che assiste il padre ha raccontato a ‘La Repubblica‘: “È una storia nata male e finita male. Non ci sono state violazioni giuridiche da parte del Comune di Asti e del tribunale per i minorenni di Torino, ma sul lato umano si poteva fare diversamente.“