I medici di Padova hanno avvertito gli inquirenti riguardo al caso del bimbo morto presso il loro ospedale, in quanto non è stato ritenuto credibile il racconto della madre, su come il piccolo, di soli tre mesi, si fosse procurato traumi di una gravità tale da causarne la morte. Di conseguenza la donna è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte verso il proprio figlioletto.

Bimbo morto: traumi da bambino scosso

Il referto dell’ospedale di Padova ha identificato sul piccolo “traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico- vachemica”, che sono consistenti con le caratteristiche spesso riscontrate nella Sindrome del Bambino Scosso causata da abusi con trauma cranico.

Arrestata la madre

La madre del bimbo, nonostante sia stata interrogata dalla polizia, non è stata in grado di fornire una spiegazione credibile o una storia che potesse giustificare le lesioni così gravi riportate dal bambino. Di conseguenza, gli agenti, con il supporto della Procura di Rovigo, hanno proceduto all’arresto della donna, che è di nazionalità marocchina. L’arresto è avvenuto mercoledì 6 settembre, e da allora la donna è detenuta in una cella.

Disposta l’autopsia

Durante l’interrogatorio di garanzia, la donna ha scelto di non rispondere alle domande poste dal GIP. Come informa il Resto del Carlino, la Procura di Rovigo ha dato l’incarico di condurre un’autopsia sul corpo del bambino, durante la quale saranno eseguiti ulteriori accertamenti tecnici medico-legali che non potranno essere ripetuti. È importante notare che anche la difesa della donna parteciperà a questi esami. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Rovigo sono ancora in corso, nel tentativo di fare luce su questa triste vicenda.