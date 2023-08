Nell'interrogatorio per la morte del bimbo alle terme di Cretone un bagnino ha svelato il motivo per cui nella piscina non c'era la grata

È trascorsa ormai quasi una settimana dalla terribile tragedia delle terme di Cretone, quando un bambino è morto dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una piscina. Solitamente, davanti a questo tipo di scarichi, c’è sempre una grata metallica, ma in questo caso lo spazio era stato lasciato completamente aperto.

Bimbo morto alle terme di Cretone, l’interrogatorio del bagnino

Il bimbo di 8 anni ha perso la vita alle terme di Cretone dopo essere stato risucchiato dal bocchettone della piscina. Un testimone, un uomo che insieme ad altri aveva provato ad intervenire, aveva già lamentato l’assenza della grata metallica sullo scarico: un oggetto che probabilmente sarebbe stato salvifico in questo caso. Uno dei bagnini delle terme – come riportato da ‘Repubblica’ – ha spiegato che la grata non era stata messa per permettere una pulizia più rapida: “Ci hanno detto di sbrigarci, perché se avessimo fatto tardi ci avrebbero dovuto pagare gli straordinari e non volevano farlo: la piscina doveva essere vuota entro le otto.” La versione sarebbe stata confermata anche da altri dipendenti della struttura.

Le parole del bagnino 18enne

Lo stesso bagnino 18enne ha anche dichiarato: “Non ho mai visto quella grata, ma avevo controllato: non c’era nessuno in piscina, erano tutti dietro la corda per isolare le piscine in fase di svuotamento, molti al bar. Così ho attivato il sistema.” Inaspettatamente, però, subito dopo l’attivazione del drenaggio il bimbo è stato risucchiato dal bocchettone.