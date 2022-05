Bimbo morto investito a L’Aquila, le parole del padre: “Dov’è Tommaso?”

"Dov'è Tommaso?", ha subito chiesto il papà del bimbo morto investito da un'auto che ha sfondato la recinzione dell'asilo, a L'Aquila.

Una tragedia quella avvenuta a L’Aquila, dove l’auto di una mamma che stava per recupare il suo bambino all’asilo si è messa in moto, ha sfondato la recinzione e investito un gruppo di bimbi che giocava in cortile.

Le condizioni di Tommaso, 4 anni, sono subito apparse gravi. Il piccolo è deceduto durante il viaggio in ambulanza, durante il disperato tentativo di rianimarlo. Tommaso non ce l’ha fatta e la sua famiglia è avvolta nel dolore più profondo: quali sono state le prime parole del padre.

Bimbo morto a L’Aquila, le prime parole del padre

Non si era forse reso conto di quanto fosse successo o forse non aveva capito che anche il suo piccolo Tommaso era rimasto coinvolto nello spaventoso incidente.

“Dov’è Tommaso?”, ha subito detto il suo papà una volta arrivato all’asilo per recuperare il figlio.

Straziante la testimonianza di una mamma, che parla della vittima come un “bambino dolcissimo”. Patrizio D’Agostino, dipendente di una catena di prodotti per la casa, e la moglie Alessia Angelone, operatrice di una struttura per l’infanzia, hanno perso il loro bambino e non si danno pace.

La loro vita è stata così tragicamente stravolta.