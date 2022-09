Bimbo morto per un tumore: anche la sorella era stata stroncata da un cancro a 7 anni

Una famiglia di Napoli piange la scomparsa di Giuseppe, bimbo morto per tumore. Avevano già perso Greta, la sorellina di 7 anni.

Tragedia a Napoli, dove un bimbo è morto a causa di un tumore. È il secondo lutto per la famiglia, che aveva già perso la sorellina del piccolo, che aveva solo 7 anni.

La famiglia Marcor, originaria di Mugnano ma residente da diverso tempo a Napoli, piange un’altra straziante perdita. Questa volta ci ha lasciati il piccolo Giuseppe, a causa di un tumore incurabile.

Si tratta della seconda perdita a causa di cancro per la famiglia, che poco tempo fa aveva perso anche l’altra figlia, Greta, morta a soli 7 anni. Anche Francesco Marcor, parente della famiglia, è stato stroncato prematuramente a causa di un raro sarcoma.

«Qualcuno mi deve spiegare come due genitori possono seppellire due figli per un tumore. Dopo Greta, anche Giuseppe ci lascia. Mentre voi fate la campagna elettorale, i nostri figli continuano a morire. Elisa Russiello, Ciro Macor io non ho parole per il vostro dolore. Vi sono vicina».