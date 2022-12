Bimbo soffocato dal cibo: morto dopo 5 giorni di agonia

Un bambino di origine magrebine di appena un anno è mezzo è morto soffocato dal cibo.

Il bimbo è spirato dopo 5 giorni di agonia. La Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica della vicenda. Secondo quanto ricostruito finora tutto è iniziato lo scorso 30 novembre mentre il piccolo, residente con la sua famiglia a Faenza (Ravenna), stava mangiando assieme a sua madre. A un tratto, il bimbo avrebbe perso conoscenza. Disperata, la donna ha allertato i soccorsi. Giunti i sanitari del 118 che hanno immediatamente portato il piccolo in ambulanza al pronto soccorso dove era stato intubato.

Bimbo soffocato dal cibo: l’arresto cardiaco al pronto soccorso

Come informa Rimini Today il piccolo ha subito un arresto cardiaco al pronto soccorso. Come se questo non bastasse, gli esami avevano evidenziato anche un edema cerebrale che aggravava ulteriormente le sue già critiche condizioni. Si era pensato di trasferirlo al reparto di rianimazione Infermi di Rimini, ma lo scorso 5 dicembre è stato accertato che il bambino non avesse più funzioni cerebrali. Il medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Si indaga sulle cause del decesso

In seguito alla morte del bambino, la Procura ha aperto un fascicolo di indagine come atto dovuto, al fine di chiarire le cause del decesso. Nel frattempo è stata effettuata un’autopsia sul corpo del piccolo; i risultati escluderebbero traumi pregressi o malformazioni.