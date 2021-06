Bimbo trovato morto in casa a Ferrara: madre ferita con tagli ai polsi, ricoverata in psichiatria

Bimbo di un anno trovato morto in una casa di Ferrara. La mamma, trovata con delle ferite ai polsi, è ora ricoverata in psichiatria.

Un bimbo di un anno è stato trovato morto dai carabinieri nella sua casa di Ferrara dove viveva con la madre e i due fratellini di 5 e 9 anni. A chiamare i soccorsi sarebbe stata la donna stessa nella prima mattinata di oggi, giovedì 17 giugno, ma al momento dell’arrivo del personale del 118 per il piccolo non ci sarebbe stato più nulla da fare.

A rendere ancora più drammatica questa storia è poi il fatto che la mamma, di 30 anni, sarebbe stata trovata sanguinante per evidenti ferite ai polsi.

Come accennato in precedenza, al momento del loro arrivo i sanitati hanno provato a rianimare il bimbo di 1 anno, ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto.

Sarà ora necessario capire cosa sia successo in quella casa di Ferrara ed evidenziare il ruolo della mamma e del perchè di quei tagli sui polsi.

La donna è stata trovata in evidente stato di shock e per lei è stato necessario il trasferimento in ospedale, sia per le ferite ai polsi che per l’evidente crisi nervosa. Al momento si trova all’Ospedale di Cona, nel reparto di psichiatria.

Dovrà presto chairire la propria posizione e soprattutto spiegare il perchè della telefonata alle forze dell’ordine per chiedere aiuto salvo poi aggredirle nel momento stesso in cui queste sono intervenute sul posto.

Stando a quanto fin qui trapelato, la donna viveva da sola con i suoi 3 figli: il piccolo di 1 anno trovato morto e due bambini di 5 e 9 anni, presenti anche loro in casa questa mattina, e attualmente affidati alla nonna. Le forze dell’ordine dovranno ora chiarire quanto avvenuto in quella casa di Ferrara e non sembrerebbe del tutto esclusa l’ipotesi del reato di omicidio. Quanto alle cause della morte del bambino, ancora nessuno motivazione ufficiale è stata diramata dalle autorità competenti e probabilmente si attenderanno i risultati dell’autopsia per renderli pubblici.