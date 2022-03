Bimbo ucraino in un tema a scuola: “Vinciamo la guerra, poi l’Eurovision”

Il tema di un bimbo ucraino ha fatto il giro del mondo. Le preoccupazioni e le speranze espresse in un compito scolastico. "Vinciamo la guerra"

I sogni e le paure di un bimbo ucraino scritti in un tema di scuola: “Vinciamo la guerra poi l’Eurovision”. Il suo compito ha fatto il giro del mondo.

Nelle zone dell’Ucraina in cui la guerra non ha distrutto gli edifici pubblici delle città, le persone cercano di continuare avivere la propria vita per quanto possibile, i bambini continuano ad andare a scuola.

Proprio a scuola, un bambino della scuola elementare di Severodonetsk, nella regione di Lugansk, è diventato una vera e propria “star del web”. Tutto ciò è avvenuto grazie ad un tema scolastico che ha fatto il giro della rete, scritto dal piccolo studente lo scorso 2 marzo, quando l’invasione russa in Ucraina era già iniziata.

I sogni e le speranza di un bimbo ucraino

«Quali sono i tuoi programmi per la primavera?»: questa è stata la traccia data dalla maestra. E un suo alunno, dotatio ancora di una buona dose di ingenuità che contraddistingue questa fase dell’infanzia, gli ha risposto così:

«Prima vinceremo la guerra e poi l’Eurovision. Quando farà più caldo, tutto il nostro Paese, insieme, andremo al mare in Crimea».

Una risposta semplice, ma che ha fatto breccia nel cuore dell’insegnante e dei migliaia di lettori che ha raggiunto il post condiviso da Oleh Paska, capo del dipartimento di Educazione e Scienza della regione di Leopoli.