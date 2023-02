Home > Video > Bimbo vestito come Matteo Messina Denaro dai genitori: è polemica Bimbo vestito come Matteo Messina Denaro dai genitori: è polemica

Un bambino vestito esattamente come il Boss latitante Matteo Messina Denaro al momento del suo arresto. A denunciare il fatto è il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli mostrando sui suoi profili social un breve video nel quale si vede il bimbo con lo stesso look dell'ultima primula rossa di Cosa Nostra. Accanto a lui i genitori e in sottofondo uno dei servizi andati in onda al tg con l'annuncio del blitz dei Ros alla clinica La Maddalena. "Ma è normale - si domanda il deputato - che anche i bimbi devono essere coinvolti in questa pagliacciata della celebrazione di un mafioso assassino?".