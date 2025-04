Bindocci: a Vinitaly presentiamo mappa del Brunello di Montalcino

Milano, 8 apr. (askanews) – “Tutti conoscono nel mondo il Brunello di Montalcino e il suo territorio. Dopo tanti anni siamo riusciti a creare una mappa che rappresenta il territorio così da poterla portare nei nostri eventi nel mondo per far capire bene quello che è Montalcino, Comune e il suo territorio. Possiamo evidenziare così l’altitudine, potremo parlare di piovosità, di temperature, di terreni che poi vanno a influenzare tutti questi elementi sulla qualità del prodotto vino”. Lo ha detto il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci alla 57esima edizione di Vinitaly, a margine della presentazione della nuova mappa geoviticola del territorio del magnifico borgo in provincia di Siena.

“Un lavoro fatto da più mani – ha chiarito il presidente – da dei professionisti che conoscono bene il territorio di Montalcino, Marco Antoni e Emilio Machetti (della società Copernico) che hanno seguito la parte geologica, Gabriele Gorelli e Andrea Lonardi, Master of Wine, che hanno collaborato mettendoci la loro professionalità e la loro capacità. Un risultato fatto a più umani – ha concluso Bindocci – fortemente voluto dal Consorzio e con il risultato finale eccellente”.

Di proprietà intellettuale dell’ente consortile, la carta rappresenta uno dei sistemi più complessi di analisi e caratterizzazione del territorio. Grazie alla stratificazione di analisi e ai valori medi pesati, definisce uno standard di riferimento utile a ogni realtà produttiva che può collocarsi nel proprio specifico contesto, offrendo un dettaglio più accurato sul luogo di posizionamento territoriale dell’azienda stessa e della conseguente interpretazione enologica, così come di ottenere strumenti utili per comprendere il comportamento ponderato di ciascuna annata.